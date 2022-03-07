В Белоруссии завершились переговоры делегаций России и Украины

Посольство РФ в Белоруссии сообщило, что третий раунд переговоров России и Украины завершился в Беловежской пуще в Белоруссии. Встреча продолжалась около трех часов, – сообщают СМИ.

Общается, что на данный момент детали переговоров и решения сторон не известны, так как все проходило за закрытыми дверями.

В свою очередь, член украинской делегации советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «есть небольшие подвижки» на предмет улучшения логистики гуманитарных коридоров.

Как передает РИА Новости, украинская делегация покинула место переговоров на двух польских вертолетах американского производства Black Hawk.

Минск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»