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Понедельник, 7 марта 2022, 22:02 мск

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Переговоры: ожидания России не оправдались

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной в Брестской области Белоруссии не оправдались, – сообщает РИА Новости.

По итогам третьего раунда переговоров глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил: «Российская сторона поставила ребром на переговорах с Украиной вопрос об открытии гуманитарных коридоров и теперь надеется, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверения».

Также Мединский сказал, что «привезенные российской стороной на переговоры, представители Киева забрали домой для изучения»

Член делегации РФ Леонид Слуцкий, в свою очередь добавил, что переговоры России и Украины будут продолжены, но «Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз результат будет достигнут».

Минск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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