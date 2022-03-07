Переговоры: ожидания России не оправдались

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной в Брестской области Белоруссии не оправдались, – сообщает РИА Новости.

По итогам третьего раунда переговоров глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил: «Российская сторона поставила ребром на переговорах с Украиной вопрос об открытии гуманитарных коридоров и теперь надеется, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверения».

Также Мединский сказал, что «привезенные российской стороной на переговоры, представители Киева забрали домой для изучения»

Член делегации РФ Леонид Слуцкий, в свою очередь добавил, что переговоры России и Украины будут продолжены, но «Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз результат будет достигнут».

Минск, Иван Бабурин

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