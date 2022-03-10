Россия отказалась от участия в Совете Европы

МИД России заявил, что Москва отказывается участвовать в Совете Европы. По мнению внешнеполитического ведомства страны, Совет Европы превращается «в площадку западного самолюбования НАТО и ЕС», своей политикой западные страны подрывают работу этой организации.

«Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», – говорится в заявлении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, «ход событий становится необратимым», и Москва «не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах» на замену попираемого США и их сателлитами международного права».

МИД подчеркнул, что «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования».

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», – резюмировали во внешнеполитическом ведомстве страны.

Напомним, что в конце февраля комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Москвой и приостановил членство РФ в этой организации.

Москва, Наталья Петрова

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