В Анталье проходят переговоры глав МИД России и Украины

В турецкой Анталье проходит встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Переговоры стартовали без присутствия прессы. Встреча проходит в рамках дипломатического форума.

По данным источника ТАСС, переговоры могут продлиться полтора часа. После них намечены две отдельные пресс-конференции министров иностранных дел России и Украины.

Переговоры Лаврова с Кулебой станут первой встречей глав внешнеполитических ведомств России и Украины с начала военной операции Минобороны РФ в защиту ДНР и ЛНР. Пресс-атташе Дмитрий Песков назвал встречу министров важным продолжением переговорного процесса, но призвал не забегать вперед, прогнозируя ее результаты.

Кулеба ранее сегодня перечислил основные вопросы для обсуждения на встрече с Лавровым: прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в городах, вывод российских войск. Об этом сообщил украинский МИД в соцсетях.

Ранее прошли три раунда переговоров между Россией и Украиной в Белоруссии. По итогам последней встречи российская сторона заявила, что ожидания Москвы от переговоров с украинской делегацией не оправдались, но удалось договориться об организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Впрочем, гуманитарные коридоры так и не заработали полноценно.

Обновлено

Захарова сообщила, что встреча Лаврова с Кулебой завершилась, и анонсировала пресс-конференцию главы МИД РФ по итогам переговоров.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»