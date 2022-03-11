Путин сообщил Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил об определенных позитивных сдвигах в переговорах РФ и Украины. По его словам, диалог идет практически ежедневно.

«Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении и, прежде всего, о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», – сказал Путин, обращаюсь к Лукашенко, и пообещал ему позже рассказать обо всем поподробнее.

Переговоры двух лидеров проходят в Кремле. Лукашенко прибыл в Москву 11 марта.

Президенты на встрече затронули тему санкций, введенных Западом против России и Белоруссии. Лукашенко назвал действия западных стран свинством. «Потому что это все нелегитимно, незаконно. В нарушение всех договоров и законов. Поэтому в третий раз скажу – это просто свинство! Я уже этого натерпелся, и вы наелись уже», – сказал белорусский президент.

Западные санкции – «это время возможностей», – добавил он. «Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода люди забудут, что это случилось», – считает Лукашенко.

Владимир Путин, говоря о санкционном давлении, заявил, что «СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха». Он выразил уверенность, что Россия справится с санкциями.

Москва, Наталья Петрова

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