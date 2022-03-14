Псаки вслед за Обамой «полностью сокрушила» экономику России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в понедельник, 14 марта, заявила, что США вместе с союзниками «полностью сокрушили» экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине, – сообщает РИА Новости.

На ежедневном брифинге для СМИ Псаки заявила: «Каким будет конец игры, – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство. И, опять же, он должен определить, как выглядит для него путь вперед»,

Также пресс-секретарь Белого дома призналась, что власти США ожидают в ближайшее время продолжение роста цен на бензин в стране.

Вашингтон, Иван Бабурин

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