Кремль ответил на заявление Псаки о «полном крушении» российской экономики

В Кремле не согласились со словами официального представителя Белого дома Джен Псаки о крушении российской экономики из-за санкционного давления Запада в ответ на военную операцию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что любые трудности являются возможностью для развития.

«Экономика России переживает трудности. Но любые трудности, которые мы переживаем, одновременно являются и возможностью для развития, обновления, достижения независимости», – сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил про русскую пословицу «нет худа без добра». Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах», – сказал Песков.

Ранее Псаки на ежедневном брифинге для СМИ заявила, что США вместе с союзниками «полностью сокрушили» экономику России с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине. «Каким будет конец игры, – это вопрос к президенту Путину», – заявила она.

Москва, Наталья Петрова

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