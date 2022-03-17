Байден и Си Цзиньпин проведут телефонные переговоры по Украине

Администрация американского президента сообщила, что Джо Байден обсудит ситуацию на Украине с председателем КНР Си Цзиньпинем. Телефонные переговоры состоятся 18 марта.

Отмечается, что лидеры США и Китая затронут в разговоре не только российскую спецоперацию на Украине, но и обсудят отношения между Вашингтоном и Пекином, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

«Это является частью наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий коммуникаций между США и КНР», – говорится в сообщении Белого дома.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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