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NewDayNews.ru

Понедельник, 21 марта 2022, 19:31 мск

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Россия отказалась от переговоров с Японией

Фото: Правительство Камчатского края

МИД РФ в понедельник, 21 мрта, заявил, что Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

В министерстве иностранных дел сообщили, что из-за «очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России» Россия не намерена продолжать переговоры по мирному договору.

«Также прекращаются безвизовые поездки японцев на Курилы», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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