Россия отказалась от переговоров с Японией

МИД РФ в понедельник, 21 мрта, заявил, что Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
В министерстве иностранных дел сообщили, что из-за «очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России» Россия не намерена продолжать переговоры по мирному договору.
«Также прекращаются безвизовые поездки японцев на Курилы», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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