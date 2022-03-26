В Японии не исключили столкновение с Россией из-за Курил

В случае отмены переговоров России и Японии о заключении мирного договора существует риск столкновения между двумя странами. Такое мнение выразил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в интервью Shukan Gendai.

«Если бы только не было переговоров с Россией о мирном договоре и проблемы северных территорий, то думаю, что можно было бы объединиться с США и столкнуться с Россией», – заявил политик (цитата по ТАСС). При этом, полагает он, с точки зрения национальных интересов Японии необходимы дипломатические шаги, направленные на поиск выхода из сложившейся ситуации.

По мнению Судзуки, «разыгрывать карту персональных санкций» в отношении российского президента было ошибкой Токио. «После такого шага больше не будет переговоров о северных территориях и мирном договоре», – сказал парламентарий.

Напомним, Япония осудила военную спецоперацию России на Украине и ввела санкции против российского руководства и ряда банков и предприятий РФ. Москва в ответ отказалась обсуждать мирный договор с Японией. В МИД РФ отметили, что подписание подобного документа невозможно «с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны». Россия также отозвала разрешение на безвизовое посещение японцами Курильских островов.

Мирный договор между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны до сих пор не подписан из-за японских претензий на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи. Эти территории перешли к СССР по результатам войны.

Токио, Наталья Петрова

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