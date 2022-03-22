Япония выразила протест России из-за отказа обсуждать мирный договор

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил протест России в связи с отказом продолжать переговоры о российско-японском мирном договоре. Он отметил, что Токио стремится решить территориальный вопрос.

«Действия России крайне неразумны и абсолютно неприемлемы. Мы решительно протестуем. Остается неизменным, что Япония стремится решить территориальный вопрос и заключить мирный договор с Россией», – цитирует главу японского правительства агентство Kyodo.

По мнению Фумио Кисида, японские санкции в отношении России не могут быть основанием для приостановки переговоров, поскольку введены в ответ на действия России на Украине. Заявление российского МИДа японский политик назвал попыткой «переложить ответственность за японо-российские отношения».

Накануне МИД РФ отказался обсуждать мирный договор с Японией в связи с односторонними санкциями в отношении России. В министерстве отметили, что подписание подобного документа невозможно «с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны». Россия также отозвала разрешение на безвизовое посещение японцами Курильских островов.

Напомним, мирный договор между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны до сих пор не подписан из-за японских претензий на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи. Эти территории перешли к СССР по результатам войны.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции в Донбассе. Наряду с западными странами Япония ввела санкции в отношении ряда российских компаний и банков, а также руководства страны.

Токио, Наталья Рязанова

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