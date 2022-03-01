Япония ввела санкции против Путина и российских ведомств

Власти Японии утвердили пакет санкций в отношении руководства России, а также ряда компаний и ведомств. Возглавляет санкционный список в опубликованном документе президент РФ Владимир Путин.

Под санкции также попали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Япония включила в черный список 49 российских ведомств и компаний, в числе которых ФСБ, ЦБ РФ, ВЭБ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпорация «Ростех», «Промсвязьбанк». Их активы будут заморожены.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что Токио координирует свои решения по санкциям с Вашингтоном. Партнеры намерены запросить «высокую цену» с России за действия на Украине.

«Мы договорились тесно координировать наши санкционные меры в отношении России, усиливая давление», – цитируют министра «Известия».

Напомним, Япония уже приняла ряд ограничений в связи с ситуацией на Украине. Так, власти остановили выдачу виз россиянам, остановили экспорт ряда товаров гражданского назначения и продукции, связанной с военным производством.

Санкционная волна против России продолжает нарастать после начала военной операции российских войск на Украине. Владимир Путин объявил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

Токио, Наталья Рязанова

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