Япония снова заявила о претензиях на Южные Курилы

В японской «Синей книге по дипломатии» за 2022 год вновь появилась формулировка о том, что Южные Курилы, которые Токио называет своими «северными территориями», «незаконно оккупированы Россией». Об этом информирует Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с черновиком документа.

По их сведениям, в «Синюю книгу» возвращено резкое выражение о том, что это «территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией».

Как отмечает агентство, «оккупация» в последний раз упоминалась в «Синей книге» 2003 года, а «принадлежность Японии» – в издании 2011 года.

По данным источников, в «Синей книге» 2022 года указывается, что перспективы «территориальных переговоров» с Россией сейчас находятся «не в той ситуации, когда об этом можно говорить».

«Синяя книга по дипломатии» – это ежегодный доклад Японии о взаимоотношениях с другими странами, публикуется с 1957 года.

Ранее Япония ввела несколько пакетов санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. Под рестрикции попало руководство РФ, ряд отечественных банков и предприятий, частные лица. В ответ Москва отказалась обсуждать мирный договор с Японией и отозвала разрешение на безвизовое посещение японцами Курильских островов. В МИД РФ заявили, что подписание подобного документа невозможно «с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».

Надо отметить, что российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над всеми Курильскими островами.

Мирный договор между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны до сих пор не подписан из-за японских претензий на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу необитаемых островов Хабомаи. Эти территории перешли к СССР по результатам войны в соответствии с международно-правовыми документами.

Токио, Наталья Петрова

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