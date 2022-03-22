Босния и Герцеговина не будет вводить санкции против России

Босния и Герцеговина не планирует вводить санкции против России и закрывать свое небо для российских самолетов. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. По его словам, такого решения нет ни в Президиуме, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны.

«Без одобрения со стороны Республики Сербской любое решение Сараево не имеет никакого веса. Одно ясно точно: БиГ не ввела и не будет вводить никаких ограничений против России», – сказал Додик в интервью газете «Известия».

При этом он отметил, что есть представители мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины, которые поддерживают введение рестрикций против России. По его словам, они пытаются воспользоваться процедурным присутствием своих послов в ООН и ЕС, где высказываются о своих намерениях.

«Нужно ожидать, что на всех международных площадках, где будут выступать представители мусульманского энтитета, они будут поддерживать санкционные действия против РФ, а мы, сербы, не будем. К примеру, наши люди присутствуют в системе авиационного контроля БиГ, поэтому мы не ввели запрет на пролет российских воздушных судов», – отметил сербский представитель Президиума.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Киева. После этого США, Евросоюз, Великобритания и другие страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций. Ограничительные меры затронули Центробанк России, банковскую, нефтегазодобывающую отрасли, оборонный сектор, авиацию, кремлевских и правительственных чиновников, а также крупных бизнесменов.

Москва, Наталья Петрова

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