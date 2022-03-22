В ООН призвали к срочным переговорам по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия на Украине и немедленно начать переговоры, – сообщает ТАСС.

Генсек ООН в частности, заявил: «На столе достаточно для того, чтобы прекратить боевые действия – сейчас, и чтобы сейчас же приступить к серьезным переговорам. Эту войну невозможно выиграть. Рано или поздно ей придется переместиться с поля боя за стол переговоров!»

«Продолжение войны на Украине морально неприемлемо, политически непростительно и бессмысленно с военной точки зрения. По любым меркам, даже по самому проницательному расчету, пора прекратить боевые действия и дать шанс миру. Пора положить конец этой ужасной абсурдной войне!», – заявил генсек ООН.

Кроме того, Гутерреш указал на стремительный рост цен на продукты питания, энергию и удобрения во всем мире. Все это, по его мнению, угрожает перерасти в глобальный кризис, связанный с голодом

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»