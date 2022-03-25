ВТО предупреждает о риске голодных бунтов из-за украинского конфликта

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупреждает в интервью британской газете The Guardian о реальном риске голодных бунтов в беднейших странах с ростом цен на продукты из-за войны в Украине.

35 африканских стран зависели от поставок продовольствия из Черноморского региона, напоминает она. «Если мы не будем думать о том, как смягчить последствия украинского кризиса, это будет еще одна катастрофа не только в этом, но и в следующем году», – предупреждает она. Тогда могут произойти голодные бунты, как в 2000-х годах.

Оконджо-Ивеала также заявила, что не может представить себе исключение России из ВТО, так как этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75% стран-членов.

Москва, Елена Васильева

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