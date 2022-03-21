СМИ: Африке грозит дефицит пшеницы и ряда продуктов

Дефицит пшеницы и других зерновых грозит странам Африки в связи с ситуацией на Украине. Это усилит проблемы голода и затронет беднейшие слои населения, предупредили в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Сотрудник Университета Южной Африки Дирк Котце отметил, что большую часть пшеницы на континент доставляют из России и Украины. На фоне военной операции в Донбассе и антироссийских санкций импорт зерновых оказался под угрозой.

«Мы ожидаем дефицита пшеницы, пшеничной муки и изделий из нее. К этому следует добавить и продолжающийся рост цен на нефть, что разгоняет инфляцию», – пояснил Дирк Котце в эфире местной радиостанции SABC.

При сохранении антироссийских санкций ожидается всплеск цен на пшеницу и продукты из нее. От этого больше всего пострадают самые необеспеченные слои населения Африки, которые уже тратят на продукты большую часть дохода.

«Результатом этого станет усиление проблемы голода в Африке», – заявила генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен (цитата по ТАСС).

Россия полностью обеспечивала потребности Бенина в пшенице, Судана – до 70%. Мадагаскар, Руанда, Танзания, Республика Конго покупали в России до 65% всей иностранной пшеницы, а Египет, Бурунди Буркина-Фасо – около 60%.

По данным университета, на Россию и Украину приходилось 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы, а также 52% мирового экспорта подсолнечного масла. Директор французского аналитического центра Demeter Себастьен Абис привел другие цифры: Россия и Украина покрывали 30% мирового экспорта пшеницы, в них же производится 80% мировых объемов подсолнечного масла.

Себастьен Абис отметил, что пшеница уже становится геополитической проблемой, поэтому Россия сохранит важную роль на мировой арене. Вопрос встанет только о тем, как государства будут позиционировать себя по отношению к российскому рынку, сказал эксперт телеканалу France 24.

Напомним, министр сельского хозяйства Франции обеспокоился продовольственной безопасностью Средиземноморья, множеством стран которого зависят от экспорта российской и украинской пшеницы. Цены на зерновые выросли с начала военной операции в Донбассе, а это грозит голодом в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Москва, Наталья Рязанова

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