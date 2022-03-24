Запад задумался о поставках Украине противокорабельных ракет

США начали консультации со своими союзниками по возможности поставок противокорабельных ракет Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

По словам источника, этот сценарий рассматривается. Однако, по его признанию, он может столкнуться с «техническими проблемами».

Ранее в Пентагоне заявили, что на этой неделе планируют начать поставки вооружений Украине в рамках крупнейшего пакета военной помощи объемом в 800 млн долларов. Сейчас США завершают доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 млн долларов. Как отметил представитель военного ведомства США, транспортные самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.

Добавим, что сегодня, 24 марта, президент США Джо Байден примет участие во внеочередном саммите стран НАТО в Брюсселе, который пройдет при очном присутствии лидеров стран альянса. Главной темой саммита станет ситуация на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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