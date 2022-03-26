Польский генерал заявил претензии на Калининградскую область

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится «под оккупацией России» с 1945 года. По его мнению, Варшава должна заявить претензии на этот российский регион. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Генерал заявил, что Калининградская область никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

«Может быть, стоит поднять вопрос о Калининградской области, которая, по моему мнению, является частью территории Польши», – сказал Скшипчак. Варшава «имеет право претендовать на территорию», которую «оккупирует Россия», считает он. При этом генерал признал, что на сегодняшний день Калининградская область «не имеет военного значения».

До конца Второй мировой войны Кенигсберг располагался в немецкой провинции Восточная Пруссия и был передан СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года вместе с северной частью провинции. В июле 1946 года город был переименован в Калининград. Калининградская область стала самым западным рубежом России.

Напомним, в 2021 году Скшипчак описал из вероятных сценариев войны России и НАТО за Калининградскую область. Как отметил генерал, в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). По его мнению, в случае войны они обеспечат перевес в Балтийском регионе на море и в воздухе.

Москва, Наталья Петрова

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