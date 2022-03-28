В ЕС хотят отобрать «золотые паспорта» у граждан России и Белоруссии

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза отказаться от выдачи «золотых паспортов» и аннулировать их у граждан России и Белоруссии, попавших под санкции. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном сегодня, 28 марта.

Как отмечается в сообщении, некоторые граждане России и Белоруссии, которые находятся под санкциями и поддерживают военную спецоперацию на Украине, «могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ на территорию Евросоюза, в том числе для свободного передвижения по Шенгенской зоне, в рамках этих схем».

«Чтобы устранить эти непосредственные риски, комиссия рекомендует государствам-членам оценить, следует ли отозвать гражданство, предоставленное по схеме «золотого паспорта» гражданам России или Белоруссии, включенным в санкционный список ЕС», – отметили в ЕК.

Кроме того, в Еврокомиссии заявили, что должны быть немедленно отозваны виды на жительство, выданные по схеме резидентства инвестора, попавшим под санкции гражданам России или Белоруссии «после индивидуальной оценки и в соответствии с принципом пропорциональности, основными правами и национальным законодательством государств-членов».

В ЕК также призвали страны – члены ЕС немедленно отменить все программы гражданства в отмен на инвестиции.

Брюссель, Наталья Петрова

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