Южная Осетия готовится войти в состав России

Президент Южной Осетии Бибилов в среду, 30 марта, заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России, – сообщает РИА Новости.

Анатолий Бибилов заявил, что объединение с Россией является стратегической целью Южной Осетии, что республика будет в составе своей исторической родины.

В пресс-службе «Единой России» приводят слова президента Южной Осетии: «Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России».

Цхинвал, Иван Бабурин

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