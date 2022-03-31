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Четверг, 31 марта 2022, 10:16 мск

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Названы возможные сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

Фото: pixabay.com

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий отметил, что 10 апреля в Южной Осетии пройдут выборы президента республики, в это же время станут понятны сроки референдума. «После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет немного времени – май-июнь», – считает депутат, чьи слова приводит ТАСС.

В среду, 30 марта, президент Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. В свою очередь пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева уточнила, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится после президентских выборов, намеченных на 10 апреля.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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