В США против Facebook* начато расследование

Республиканцы из палаты представителей США начали расследование в отношении Facebook** и Twitter, которые подозреваются в недобросовестной цензуре новостей о сыне президента США Хантера Байдена, – сообщает РИА Новости.

В письмах конгрессменов главам Facebook** и Twitter Марку Цукербергу и Парагу Агравалу говорится: «Незадолго до выборов 2020 года Facebook** запретил распространение резонансной статьи в New York Post, в которой подробно описывалось, как Хантер Байден использовал положение и влияние своего отца, ныне президента Джо Байдена, в личных целях».

«Теперь, когда New York Times подтвердила достоверность этого материала, мы расследуем действия Facebook** по вмешательству в свободный и честный общественный дискурс», – отмечают конгрессмены из палаты представителей США.

Следует напомнить, что в октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Кроме того, что в начале апреля 2021 года газета Daily Mail сообщала, что эксперты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые хранились в ноутбуке, забытом сыном президента США в ремонтной мастерской.

«Скандальная информация свидетельствует о возможной вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции. Кроме того, для спасения своей репутации он в феврале 2019 года «умолял» своего отца принять участие в президентских выборах», – писала в 2021 году Daily Mail.

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Вашингтон, Иван Бабурин

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