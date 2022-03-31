Кадыров потребовал от президента США увеличить поставки «Джавелинов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 31 марта, заявил, что требует от президента США Джо Байдена увеличить поставки американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, поскольку это оружие понравилось чеченским бойцам, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров написал: «Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации».

«Чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением бандеровской и националистической нечисти в Мариуполе», – заявил Кадыров и добавил: «Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПТРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев».

Грозный, Иван Бабурин

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