Италия «изъяла» у россиян имущество на почти миллиард евро

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в четверг, 31 марта, заявил, что млн у попавших под европейские санкции россиян в стране изъято имущество на сумму €900, – сообщает Bild.

Сообщается, что глава МИД Италии сказал: «В стране строго придерживаются международных обязательств по санкциям, в частности, по конфискации имущества попавших под действие ограничительных мер лиц. До сих пор можно говорить об общей сумме в €900 млн. Мы действовали быстро и последовательно и будем так действовать впредь»,

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне.

«Это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности и опасность ведения частного бизнеса за рубежом», – заявил Песков.

Рим, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»