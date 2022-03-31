The Times: Лондон против уступок Украины на переговорах с Россией

Великобритания рекомендует Киеву пока не заключать соглашение с Россией и занимает более жесткую позицию по российско-украинским переговорам, чем США, Франция и ФРГ, – сообщает The Times

Издание со ссылкой на источники в британском правительстве отмечает, что по имеющимся сведениям, Лондон обеспокоен готовностью Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю. Власти Великобритании не разделяют стремления своих союзников добиться заключения российско-украинских договоренностей в краткосрочной перспективе, поскольку полагают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции».

Лондон, Иван Бабурин

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