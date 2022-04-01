Псаки покидает Белый дом

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Рене Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря администрации Соединенных Штатов, – сообщает издание.

Axios со ссылкой на источники пишет, что Псаки планирует уйти из Белого дома весной и перейти на работу на телеканал MSNBC. Отмечается, что пресс-секретарь Белого дома уже ведет переговоры с телеканалом и может начать работу в мае. Там также указано, что она обсуждает с представителями Белого дома детали своего ухода.

По информации издания, что Джен Псаки будет вести шоу на платформе Peacock и участвовать в прямых трансляциях кабельной сети MSNBC на различных шоу. По оценкам СМИ, этот телеканал больше склоняется в сторону демократов.

По словам источников, знакомых с планами Псаки, она провела консультации с прокуратурой по поводу своего ухода, тщательно подойдя к этическим и юридическим аспектам.

Собеседники Axios также отмечают, что она сообщила некоторым высокопоставленным чиновникам Белого дома о своем уходе и планах присоединиться к MSNBC, однако официальной отставки пока не просила.

Сообщается, что о возможности такого перехода этой весной Псаки заявляла еще в мае 2021 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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