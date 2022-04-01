Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в организации российско-украинских переговоров

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 апреля, провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил признательность президенту Турции в содействие в проведении российско-украинских переговоров 29 марта в Стамбуле, – сообщает Кремль.
Сообщается также, что по итогам телефонных переговоров Путина и Эрдогана были даны принципиальные оценки переговорного процесса.
Реджеп Тайип Эрдоган при обсуждении гуманитарных вопросов поблагодарил российского коллегу за помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий на Украине, – сообщает Кремль.
Со своей стороны канцелярия президента Турции сообщает, что глава Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что хочет организовать встречу лидеров России и Украины.
«Заявив, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, президент Эрдоган заявил, что Турция хочет увенчать свои мирные усилия встречей президентов России и Украины», – сообщает канцелярия турецкого лидера.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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