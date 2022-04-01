Си Цзиньпин: Китай сожалеет о ситуации на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на саммите «Евросоюз – Китай», прошедшем в режиме видеоконференции в пятницу, 1 апреля, заявил, что Китай глубоко сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешнего состояния, а также что ЕС, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе, – сообщают СМИ.

«Мир должен поддерживать диалог РФ и Украины, а не подливать масла в огонь. Украинский кризис следует решать надлежащим образом, а не привязывать к нему весь мир. Нельзя, чтобы люди всех стран платили за это. Китай и ЕС должны предотвратить распространение последствий украинского кризиса, особенно на мировую экономику», – заявил председатель КНР

Китайский лидер также заявил, что на восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине могут потребоваться годы или даже десятилетия.

«Китай считает, что для решения первопричин украинского кризиса следует учесть законные интересы в сфере безопасности всех сторон», – заявил Си Цзиньпин

Пекин, Иван Бабурин

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