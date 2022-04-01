Минобороны России: Белгородскую нефтебазу атаковали украинские вертолеты

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что нефтебаза на окраине Белгорода была атакована вертолетами вооруженных сил Украины.

Генерал-майор Конашенков на брифинге заявил журналистам: «1 апреля около 5 часов утра московского времени 2 украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись».

«Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет», – заявил официальный представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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