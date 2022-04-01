В минобороны РФ рассказали о ходе военной спецоперации на Украине

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 1 апреля, заявил, что Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.

Генерал-майор Конашенков на брифинге сказал: «Подразделения российских вооруженных сил завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54 отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом Октябрь. Глубина продвижения за день составила 8 километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом».

«В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины. Среди них: два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляй Поле и 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков», – сообщил Конашенков.

Кроме того представитель минобороны сообщил, что высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское.

«Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения», – сказал Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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