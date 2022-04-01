США пообещали окончательно уничтожить свое химоружие через полтора года

Помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблум на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США в пятницу, 1 апреля, заявила, что Соединенные Штаты уничтожат все запасы своего химического оружия к сентябрю 2023 года, – сообщает ТАСС.

Розенблум на слушаних в Конгрессе сказала: «Я с гордостью сообщаю, что мы уничтожили 98% химических агентов из арсенала химического оружия Соединенных Штатов. Мы находимся на пути к завершению уничтожения всего унаследованного запаса химического оружия Соединенных Штатов к запланированным срокам – сентябрю 2023 года».

Напомним, что посол России в США Анатолий Антонов говорил, что Россия, в отличие от США, еще в 2017 году ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

Также Антонов напомнил, что США по-прежнему остаются единственной страной – участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не выполнившей свои международные обязательства.

Следует также напомнить, что в начале марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призналась в том, что на Украине есть биологические исследовательские объекты, и Соединенные Штаты вместе с Украиной работают над тем, чтобы не допустить попадания к российской стороне материалов биологических исследований.

Вашингтон, Иван Бабурин

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