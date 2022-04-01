Глава Европарламента пообещала «официальное и быстрое» включение Украины в кандидаты в члены ЕС

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола в пятницу, 1 апреля, на встрече со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Киеве пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро», – сообщают СМИ.

Украинское издание Страна.ua сообщает, что Метсола на встрече со Стефанчуком пообещала следующее: «Мы признаем Украину кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро – это я обещаю вам от имени Европейского парламента».

Издание Politico, в свою очередь, пишет, что на совместной пресс-конференции вместе со спикером украинского парламента глава Европарламента пообещала помочь в восстановлении Украины.

«Мы поможем вам восстановить ваши города и поселки. Мы уже оказали финансовую, военную и гуманитарную помощь – это будет продолжаться и увеличиваться», – заявила Роберта Метсола.

Кроме того, Метсола рассказала, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем они говорили о необходимости «увеличения и расширения» санкций против Москвы.

«Европейские лидеры утвердили четыре раунда санкций против России в ответ на ее военной спецоперации на Украине, но по-прежнему расходятся во мнениях относительно введения энергетического эмбарго в отношении Москвы, а также отвергли призывы Киева о создании бесполетной зоны», – пишет Politico.

Киев, Иван Бабурин

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