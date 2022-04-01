Украинские нацисты готовятся взорвать гидроэлектростанцию в Николаевской области

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 1 апреля заявил, что боевики нацистских формирований готовят к подрыву гидроэлектростанцию.

Михаил Мизинцев на брифинге сказал: «В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску».

Кроме того, начальник НЦУО сообщил, что в Киевской области подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем «Пион» и «Гиацинт» в течение двух с половиной часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей.

«Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан. Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям», – заявил генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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