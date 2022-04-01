Под санкции США попали 120 структур и компаний России и Белоруссии

Министерство торговли США в пятницу, 1 апреля, разместило в Федеральном реестре-сборнике официальных документов правительства уведомление о том, что Соединенные Штаты вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Белоруссии, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами, – сообщает ТАСС.

В документе говорится: «Власти США сочли, что действия этих 120 организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политике страны».

Среди попавших под санкции российских компаний называются такие, как АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз», АО «Энергия», новосибирский завод «Электросигнал», «Тамбовский завод «Октябрь», АО «Уралэлемент» и другие.

Также сообщается, что американский минторг ввел экспортные санкции и против 24 белорусских юридических лиц, в том числе Внутренних войск МВД Белоруссии, Комитета государственной безопасности (КГБ) и спецподразделения КГБ «Альфа». В черный список были включены Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), а также Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета.

В документе говорится, что организации были занесены в санкционный перечень «за приобретение и попытки приобретения продукции, внесенной в список запрещенной (для экспорта), с целью поддержки вооруженных сил Белоруссии. Теперь при рассмотрении лицензионных заявок на экспорт в отношении фигурантов списка будет действовать «презумпция отказа».

В уведомлении подчеркивается, что санкции были введены «в ответ на то, что Белоруссия значительно способствовала и поддерживала вторжение России на Украину, а также поддерживала вооруженные силы России» и что все внесенные в черный список организации «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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