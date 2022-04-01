США передадут на Украину комплекты химзащиты

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге в пятницу, 1 апреля, подтвердила информацию, что Соединенные Штаты передают Вооруженным силам Украины комплекты химической защиты, – сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома на брифинге сказала: «Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины. Мы это передаем наряду с другим оборудованием».

Вашингтон, Иван Бабурин

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