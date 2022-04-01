В Сирии боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев в пятницу, 1 апреля, заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию с применением отравляющих веществ, – сообщает РИА Новости.

Олег Журавлев, в частности, сказал: «В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения, что боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* организована скрытная доставка ракет, снаряженных отравляющими веществами, на опорный пункт террористов в районе города Эриха провинции Идлиб. По имеющейся информации, террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении химического оружия против мирного населения».

Контр-адмирал Журавлев также отметил, что боевики оснащали ракеты отравляющими веществами под руководством специалистов одной из европейских стран.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

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