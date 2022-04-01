Глава МИД ФРГ: Путин начал спецоперацию на Украине на основании дезинформации

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу, 1 апреля, заявила, что президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине «на основании лжи и дезинформации, а также что он стал «причиной серьезных проблем многих стран по всему миру», – сообщает телеканал CNN.

В интервью CNN Бербок заявила что, «президент России находится в полной изоляции, что он начал спецоперацию, исходя из ложной картины, заявив, что идет освобождать Украину».

«Очевидно, что он верит в эту ложную историю, которую он рассказывает миру», – сказала глава германского внешнеполитического ведомства

Кроме того, Бербок в интервью телеканалу заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон говорили Путину, что он начал спецоперацию на основании лжи и дезинформации, что он нарушил международные законы.

«Однако, Путин не послушал ни канцлера, ни других международных партнеров», – отметила Бербок.

Также немецкий министр заявила, что «те несколько человек, которые остались в окружении Путина и которые говорят с ним напрямую, не смеют даже говорить ему правду о реальности на Украине». Бербок считает, что президент не знает, что «положение российских военнослужащих не такое уж и успешное».

«Европа должна отвечать России не только санкциями, она должна еще рассказывать миру правду. А правда заключается в том, что Путин виноват не только в кризисе на Украине, но и буквально в страданиях всего мира – подскочившие цены на энергоносители больно бьют по многим странам в Африке, в Азии и в Европе», – резюмировала министр иностранных дел Германии..

Следует отметить, что ранее телеканал CNN уже сообщал, что Запад распространяет информацию о том, что Путин плохо информирован о ходе боевых действий и находится в изоляции. А также о том, что США и союзники используют психологические методы информационной войны при освещении спецоперации на Украине.

Берлин, Иван Бабурин

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