Песков: Минобороны укрепляет наш военный потенциал на западных рубежах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 1 апреля, заявил, что Россия укрепит свои западные рубежи так, чтобы «никому не приходило в голову напасть», – сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

В интервью телеканалу Песков сказал: «Шойгу докладывал Путину, что у них укрепляется военный потенциал. И Путин дал поручение, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах»

«Наше министерство обороны сейчас работает над планом по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», – заявил пресс-секретарь президента России.

Москва, Иван Бабурин

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