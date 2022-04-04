США инициируют исключение России из Совета по правам человека при ООН

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в понедельник, 4 апреля, заявила, что Соединенные Штаты предложит на Генассамблее исключить Россию из Совета ООН по правам человека Решение могут принять, если поддержат 2/3 стран,– сообщают СМИ.

Как сообщает Reuters, Томас-Гринфилд заявила: «Участие России в Совете по правам человека – это фарс! Это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за ее исключение».

«Изображения из Бучи и разрушения по всей Украине требуют подкреплять свои слова действиями», – сказал постпред США при ООН.

Ранее в понедельник глава МИД России России Сергей Лавров ситуацию в городе Буча назвал «фейковой атакой». По его словам, там была устроена инсценировка, которую на Украине и на Западе «разгоняют по всем каналам и социальным сетям». Российский министр также заявил, что Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию, угрожающую международному миру и безопасности, и будет требовать от Великобритании, председательствующей в Совбезе ООН, проведения заседания по этой теме, – сообщает ТАСС.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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