Минобороны РФ: Киев развернул кампанию по дискредитации российских войск

В министерстве обороны РФ в понедельник, 4 апреля заявили, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских вооруженных сил.

В российском военном ведомстве журналистам сказали: «Украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих. С этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты».

В качестве одного из примеров дискредитационной кампании в минобороны РФ напомнили об обвинении российских вооруженных сил в авиаударе по роддому в Мариуполе.

«Накануне стало известно, что главная героиня репортажей в СМИ отрицает версию авианалета на роддом с российской стороны. По ее словам, националисты из подразделений «Азова» использовали нескольких рожениц для съемок репортажа в разрушенной, якобы Россией, больнице по заранее подготовленному сценарию. Ложная информация была растиражирована западными СМИ», – сказали в минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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