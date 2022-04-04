Германия высылает «значительное число» сотрудников посольства России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в понедельник, 4 апреля, заявила о высылке «значительного числа» российских дипломатов, которые, по ее словам, работали «против свободы и сплоченности немецкого общества», – сообщают СМИ.

В своем Twitter глава немецкого МИД написала, что «Берлин решил признать персонами нон-грата значительное число российских дипломатов. Такое решение принято после появления фотографий из Бучи».

Издания ZDF и Focus сообщили, что Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов.

Сообщается, что Бербок заявила, что речь идет о сотрудниках посольства, которые каждый день работали в Германии нашей свободы, против сплоченности нашего общества.



Пресс-служба МИД Германии распространила такие слова своего главы: «Федеральное правительство сегодня приняло решение объявить нежелательными существенное число сотрудников российского посольства, которые здесь, в Германии, ежедневно работали против нашей свободы и единения нашего общества. Их работа – это угроза для тех, кто ищет у нас защиты. Мы не будем это терпеть».

Анналена Бербок также сказала, что послу России в понедельник сообщили об этом решении.

В своб очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила Интерфаксу, что высылка 40 российских дипломатов из Германии не останется без ответа.

«Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины», – заявила Захарова.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»