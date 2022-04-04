Страны ЛАГ готовы выступить посредниками на переговорах России с Украиной

Глава МИД Египта Самех Шукри в Москве на пресс-конференции по итогам переговоров контактной группы Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине с главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник, 4 апреля, заявил, что страны ЛАГ готовы содействовать прямым переговорам России и Украины.

На пресс-конференции Самех Шукри сказал: «Мы нацелены на содействие прямым переговорам между Россией и Украиной. Подтвердили нашу готовность оказать посреднические усилия для продвижения по этому переговорному процессу между сторонами в интересах скорейшего окончания военного противостояния и запуска переговоров по выстраиванию мер доверия и конкретных параметров мирного решения, позволившему бы выйти на окончание этого кризиса».

Египетский министр иностранных дел также заявил, что страны ЛАГ призывают к дипломатическому решению конфликта вокруг Украины и скорейшему диалогу.

!Призвали все стороны конфликта прекратить эскалацию и использование военных путей решения вопроса. Призвали к дипломатическому урегулированию и скорейшему диалогу», – сказал г-н Шукри.

Кроме того, глава МИД Египта сказал, что страны ЛАГ заинтересованы, чтобы на Украине была обеспечена безопасность выходцев из арабских стран.

«Мы заинтересованы в том, чтобы также была обеспечена безопасность выходцев из арабских стран, попавших в зону конфликта, и их безопасное возвращение на родину», – сказал Самех Шукри.

Москва, Иван Бабурин

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