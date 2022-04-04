МИД России выразил «решительный протест» послу Чехии

Посол Чешской республики Витезслав Пивонька в понедельник 4 апреля был вызван в МИД России, где ему был заявлен протест, – сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает МИД, послу Чехии заявлен решительный протест в связи с очередной антироссийской провокацией чешской стороны – объявлением 29 марта с.г. «persona nоn grata» советника-посланника Посольства России в Праге.

«Этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа», – заявили в российском МИДе.

В заявлении внешнеполитического ведомства также говорится: «Пивоньке также жестко указано на недопустимость состряпанной чешским МИД и растиражированной через соцсети, в том числе в русскоязычной версии, низкопробной агитки под названием «Обращение к работникам российской дипломатической службы» с призывом отказаться от наших позиций по Украине. До Посла доведено, что эту вызывающую выходку МИД Чехии рассматриваем как нарушающую все мыслимые правила и обычаи международного общения и граничащую с вмешательством во внутренние дела нашей страны».

«Столь рьяно разрушая сегодня все связи с Россией, официальная Прага должна осознавать, что своими действиями она создает долгосрочные негативные последствия для наших отношений», – заявили в министерстве иностранных дел РФ.

Москва, Иван Бабурин

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