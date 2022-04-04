Париж готов объявить персонами нон грата порядка 30 российских дипломатов

Франция намерена выслать около 30 российских дипломатов, сообщает телеканал BFM TV.

Телеканал со ссылкой на МИД страны сообщил, что Франция «вышлет около 30 россиян, «находящихся в дипломатическом статусе».

В свою очередь, агентство AFP со ссылкой на источники сообщает, что Франция готова выслать 35 российских дипломатов.

Ранее МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатических работников, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны.

В МИД России заявили, что ответят на «этот демарш французской стороны», – сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник о намерении выслать российских 40 дипломатов заявили власти Германии.

Париж, Иван Бабурин

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