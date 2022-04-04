Оснований для исключения России из Совбеза ООН – нет

Постоянный представитель председательствующей в апреле в Совете Безопасности ООН Великобритании Барбара Вудворд на пресс-конференции в понедельник, 4 апреля, заявила, что нет оснований для того, чтобы приостановить работу России в Совете Безопасности ООН, – сообщают СМИ.

На пресс-конференции Вудворд отметила, что попытки Украины утверждать, что Россия не имеет права на место постоянного члена Совбеза ООН потому, что якобы не было формальной передачи соответствующих полномочий ей от СССР, а также якобы не было формального принятия России в организацию после распада СССР – «не имеют практической перспективы».

Напомним также, что ранее в понедельник, 4 апреля постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты предложит на Генассамблее исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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