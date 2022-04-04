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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 4 апреля 2022, 23:46 мск

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Президент Германии назвал «ошибкой» поддержку «Северного потока-2»

Штайнмайер. Фото: joinfo.ua

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник, 4 апреля, заявил, что признает ошибочной политику по отношению к России, – сообщает ТАСС.

В частности, Штайнмайер сказал, что Германия потерпела неудачу, выстраивая «общий европейский дом с привлечением России», а также пытаясь вовлечь Россию в общую архитектуру безопасности.

«Поддержка «Северного потока-2» с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о чем предостерегали наши партнеры», – заявил президент ФРГ.

Штайнмайер также сказал, что при нынешнем руководстве России не видит перспектив «возвращения к статус-кво», который был до начала спецоперации на Украине.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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