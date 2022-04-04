Украинским военным и наемникам предложено сдаться

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 4 апреля, заявил, что минобороны предлагает находящимся в Мариуполе украинским военным и наемникам сдаться в обмен на жизнь.

Генерал-полковник Мизинцев заявил: «Учитывая тяжелейшую гуманитарную обстановку в отдельных контролируемых украинскими вооруженными формированиями районах Мариуполя, а также то, что разрозненные группы боевиков националистических формирований не подчиняются официальному Киеву, Вооруженные Силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 5 апреля 2022 г. прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории».

«Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни», – заявил представитель министерства обороны России.

Также Михаил Мизинцев представил подробный план практической реализации мероприятий этой гуманитарной операции.

Кроме того, минобороны РФ выразило надежду, «что турецкие коллеги, используя свой авторитет, смогут оказать влияние всеми возможными средствами как на представителей киевской власти, так и непосредственно на командиров, оставшихся в Мариуполе украинских вооруженных формирований».

«Учитывая полную неадекватность поведения вооруженных формирований в Мариуполе, также обращаемся к турецкой стороне: в случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие, оказать содействие в гарантированном обеспечении ими «режима тишины» для вывода мирных жителей и иностранных граждан», – сказал на брифинге начальник НЦУО РФ генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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