США продолжают перебрасывать вооружения в Восточную Европу

Командование ВВС США в Европе в понедельник, 4 апреля, сообщило, что на авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты, – сообщает Интерфакс.

В сообщении говорится, что «истребители из состава 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с континентальной части США с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина). Туда также прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules».

«Отправка истребителей в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО», – заявили в штабе ВВС США в Европе.

Также сообщается, что в Литве были размещены подразделения воздушного управления действиями авиации Корпуса морской пехоты.

Как заявили американские военные, «быстрая передислокация сил морской пехоты США сразу усилит сдерживающую и оборонительную позиции на восточном фланге НАТО. Это развертывание было проведено в полной координации с принимающими странами и военными властями, и, хотя оно является временным по своему характеру, оно представляет собой разумные меры для повышения готовности и усиления коллективной обороны Восточной Европы в этот период неопределенности».

Следует отметить, что командование ВВС США в Европе ранее сообщало, что «для усиления коллективной обороны НАТО» еще в феврале в Польшу была направлена группа истребителей F-15 Eagles.

Тогда отмечалось, что F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с самолетами НАТО, которые выполняют задачи альянса по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе.

Рамштайн, Иван Бабурин

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