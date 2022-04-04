Медведев о высылке российских дипломатов: Кто больше?

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о высылке российских дипломатов из ряда стран Запада и заявил, что «ответ будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений, – сообщают СМИ.

«Есть международные обычаи, которые бессмысленны по своей природе и ни к чему не ведут. Вот высылка дипломатов, например, как средство давления на другую страну. Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять. Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы – 40, утонченные французы – 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше?» – написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов.

Кроме того, зампред российского Совбеза написал: «Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, которое ничего не изменит. Хотя нет. Если так будет продолжаться, впору, как я написал еще 26 февраля, повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику».

«И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего – своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего», – отметил также Медведев.

Москва, Иван Бабурин

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